«Газпром» прокачивает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», передает ТАСС. Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель «Газпрома».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 11 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — сказал он.

Накануне объем прокачки также составлял 42,4 млн куб. м.

Ранее на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 11 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по «Северному потоку» полностью остановлена. Поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.