Европейская комиссия (ЕК) разрабатывает проект закона Евросоюза, который предусматривает гарантии издательской независимости редакций от политической власти и промышленных магнатов, сообщает французская газета Le Figaro.

Заместитель председателя Еврокомиссии, курирующая вопросы юстиции, Вера Юрова отметила, что некоторые государства ЕС хотят иметь возможность влиять на средства массовой информации.

Издание сообщает, что проект будет официально представлен Еврокомиссией в конце следующей недели. По данным газеты, «Закон о свободе СМИ» в предварительной версии содержит требование прозрачности в вопросе собственности СМИ и должен позволить ЕК начинать юридическую процедуру на европейском уровне, если не будет соблюдаться регламент.

В Еврокомиссии рассчитывают, что закон будет регулировать концентрацию собственности на СМИ и защищать журналистов от давления.