Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства, сообщает телеканал SBS.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре.

Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Как в свою очередь проинформировала радиостанция RNZ, Карл III в воскресенье также был провозглашен главой новозеландского государства.