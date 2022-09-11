По ситуации с отходом российских войск в Харьковской области высказался Рамзан Кадыров.

«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши ребята. Готовы выехать еще 10 тысяч бойцов. В ближайшем будущем мы дойдем до Одессы, вы увидите конкретные результаты», — заявил он.

При этом глава Чечни заявил, что Министерством обороны РФ были допущены ошибки.

«Я не стратег, как в Министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, то это может не нравиться. Но я люблю говорить правду. Мы разговаривали с командующими на фронтах.

Обидно, что несколько дней ничего не говорились. Видно, что для этого не были подготовлены люди. Мы же всегда рассказываем о своей работе. Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение специальной военной операции, я буду вынужден выходить на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная, “офигенная” я бы сказал.

То, что отдали им несколько сел и городов, есть несколько плюсов в этом. Мы не афишировали, но у нас есть спецзадание. Наши ребята заступили и начали свою работу.

Я знаю одно. Россия победит. Натовское оружие будет подавлено духом наших бойцов. От нашего появления уже дрожат руки и ноги», — заявил он.