Заявления Украины о наступлении на юге — это была «разводка». Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил советник Офиса президента Алексей Арестович

По его словам, российские войска «попались на разводку, что наступление будет на юге и перегнали туда войска и сделали так, что они оказались запертыми, изолированными без снабжения, и получили плюху на востоке».

О наступлении на юге, в Херсонской области несколько месяцев подряд официально говорили и украинские власти, и западные СМИ.

Арестович также не ждет на юге Украины столь же быстрого контрнаступления, как в Харьковской области.

По его словам, там собраны самые боеспособные российские войска. «Они быстро не сдадутся», — констатировал советник Офиса президента.

Стратегия ВСУ в Херсонской области состоит в истощении этой группировки, которая, по мнению Арестовича, получает «пятую часть снабжения» из-за ударов по логистике.