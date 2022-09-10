Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на один год продлил режим чрезвычайной ситуации, который был введен на территории страны после терактов, совершенных 11 сентября 2001 года, — сообщает Minval.az.

В пресс-службе Белого дома 10 сентября, сообщили, что, по словам Джо Байдена, террористическая угроза в США сейчас сохраняется.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации дает американскому лидеру дополнительные юридические полномочиям, которыми политик может воспользоваться в любой момент.