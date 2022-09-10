Принц Гарри прибыл в шотландский замок Балморал, чтобы проститься с королевой Елизаветой II, без супруги, сообщает Minval.az со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Чарльз (старший сын королевы, перед коронацией взял имя Карл III) сказал Гарри, что присутствие Меган в Балморале будет неправильным и неуместным в столь печальное время. Ему было указано, что [супруга старшего сына принца Уильяма] Кейт [Миддлтон] не поедет и что число людей на самом деле должно быть ограничено самыми близкими членами семьи», —говорится в сообщении.

Напомним, принц Гарри и Меган заявили, что намерены отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. С марта 2020 года супруги утратили возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.