10 сентября 2022 года 12 граждан Азербайджана, которые содержались в лагере Амерна в городе Джераблус (Сирия), репатриированы в страну. Среди них брат и сестра 7 и 10 лет, которые потеряли обоих родителей.

Как передает Minval.az со ссылкой на АПА, возвращение репатриантов в страну было реализовано в результате поэтапных и координированных мер правительства Азербайджана. Сначала было установлено их место, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана, затем на основании достигнутой договоренности обеспечен их транзит через Турцию.

Командированные в Турцию представители рабочей группы, в которую входят соответствующие госструктуры, ответственные за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, провели предварительное медицико-психологическое обследование репатриантов, оказали необходимую помощь. Также посольство Азербайджана в Турции обеспечило наших граждан свидетельствами возвращения в Азербайджан и авиабилетами.

По завершению необходимых процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам.

Правительство Азербайджана предпримет все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.