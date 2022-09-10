По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, страны НАТО, вероятно, побаиваясь прямого столкновения с Россией, не решились закрыть небо. Однако, украинские силы ПВО сами начали успешно сбивать ракеты.

«Два фактора. Мы действительно научились, наши уникальные специалисты делают чудеса. Я недавно виделся с нашим командующим Воздушными силами господином Олещуком, он рассказывал, что он кайфует от того, что наши ребята научились делать теми же «Буками». Но россияне, по данным нашей разведки, израсходовали более 57% своего ракетного потенциала», — сказал Резников.