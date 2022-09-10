На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт международные телефонные переговоры. Об этом говорится в информации Кремля.
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На следующей неделе президент России Владимир Путин проведёт международные телефонные переговоры. Об этом говорится в информации Кремля.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
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