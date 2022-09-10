Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Соединённые Штаты и Генсек ООН Антониу Гутерреш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генеральной Ассамблее (ГА) всемирной организации.

Лавров рассказал, что попросил своих коллег больше не напоминать американской стороне о выдаче виз российской делегации.

«У американцев есть свои обязательства, у Генерального секретаря ООН — обязанность обеспечивать участие всех делегаций в мероприятиях организации, включая Генеральную Ассамблею», — подчеркнул глава российского МИД, отвечая на вопрос о том, предоставили ли российской делегации американские визы для участия в Ассамблее.