Министерство обороны США решило пополнить запасы оружия, которое присылали Украине как военную помощь. Для этого из бюджета выделили более 1 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Министерство обороны уже заключило контракт с рядом производителей, чтобы вернуть военным частям то, что у них было отобрано, чтобы поддержать Украину», — говорится в сообщении.

Сумма заключенных оборонных контрактов составляет около 1,2 млрд долларов. Из них 352 млн пойдут на закупку ракет Javelin. Еще 624 млн — на замену ракет Stinger и 33 млн — на замену систем HIMARS.

Также в Пентагоне отметили, что Украине выделили военную помощь на 14,5 млрд долларов. Часть вооружения была закуплена напрямую у производителей, а другое оборудование стоимостью 12,5 млрд долларов выделили из запасов американской армии. Речь идет об противотанковых системах Javelin, ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS и беспилотниках Switchblade.