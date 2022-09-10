В Сумгайыте 41-летний мужчина на почве ревности поджег соседей.

Как сообщает местное бюро АПА, случай произошел сегодня утром в жилом массиве «Хазар».

Анар Мамедов,1981 г.р., бензином поджег дом соседа, и обгорел сам. В результате ожоги различной степени получили находящиеся в доме 58-летний Орудж Годжаев, его невестка 28-летняя Гюнай Годжаева и внук Гасан Годжаев.

Они были помещены в Сумгайытскую больницу скорой помощи.

У Анара Мамедова обгорело все тело, его состояние тяжелое, поэтому он был доставлен в Бакинский ожоговый центр.

Анар Мамедов в 2016 году развелся с женой, и сказал, что совершил поджог на почве ревности. Бывшая супруга Айнура Мамедова сказала АПА, что Анар Мамедов ревновал ее к соседу. Она добавила, что, несмотря на развод, они жили в одном доме, но во время инцидента находилась у матери. По факту проводится расследование.