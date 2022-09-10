Настоящая «эпоха санкций» наступила после Первой мировой войны, когда была создана Лига Наций. Одной из целей организации было предотвращение войн, и экономические меры воздействия на «нарушителей» были одним из инструментов достижения этой цели, пишет «Вокруг света».

Применять экономические санкции Лига Наций не торопилась: они были введены лишь единожды во время вторжения Италии в Эфиопию в 1935 году. Тогда Лига, не сумев предотвратить войну, запретила импорт из подконтрольных Риму территорий и установила эмбарго на экспорт в Италию ряда товаров. При этом санкции не распространялись на продовольствие, нефть, сталь и уголь, не закрывали для Италии важный Суэцкий канал и не мешали дипломатическим отношениям страны с другими государствами, то есть были достаточно выборочными — и оттого неэффективными.

Немало санкций в XX веке выпало и на долю СССР. Различные ограничения против советского правительства вводились западными странами еще со времен прихода к власти большевиков: в 1917 году торговлю с РСФСР остановили США, за ними последовали Франция и Великобритания. Через два года страны Антанты объявили о полной экономической блокаде России — но продлилась она всего три месяца и шесть дней.

Санкции против Советского Союза вводили и после Второй мировой войны. В 1948 году Соединенные Штаты ограничили поставки в СССР стратегических товаров, еще через год по инициативе Вашингтона был создан специальный международный комитет по контролю за экспортом технологической продукции в социалистические страны.

На фоне Корейской войны США ужесточили свои ограничения, разорвав торговое соглашение с СССР, а также объявили о своем праве отказывать в экономической поддержке любым странам, продолжающим стратегические поставки странам соцблока.

Еще одну волну санкций спровоцировало строительство нефтепровода «Дружба» в 1960-х годах: тогда Вашингтон вынудил страны Запада запретить поставку в СССР необходимых труб, но эмбарго было отменено из-за давления европейских производителей.

В последующие десятилетия США вводили против СССР множество санкций, включая зерновое эмбарго, запрет на поставки нефтегазового и электронного оборудования, а также запрет на использование американского воздушного пространства. В итоге ограничения привели к заметному технологическому отставанию СССР и стали одной из причин крушения советской экономики.