Обнародован прогноз погоды на 11 сентября.

По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, которые постепенно прекратятся к утру.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем 23-26° тепла, в Баку ночью — 18-20° тепла, днем — 23-25° тепла. Атмосферное давление снизится с 766 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, которые к вечеру постепенно прекратятся.

Умеренный восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем — 23-28° тепла, в горах ночью — 3-8° тепла, днем — 10-15° тепла.