Посетив Букингемский дворец впервые после смерти королевы, обратившись к нации и встретившись с премьер-министром в пятницу, Чарльз будет официально провозглашен королем в субботу. Гроб королевы останется в Балморале, пишет издание The Guardian.

Вот путеводитель по некоторым ключевым моментам, запланированным на второй день после смерти королевы.

10:00: Чарльз провозглашен королем на Совете по присоединению в парадных покоях Сент-Джеймсского дворца. В нем примут участие его сын Уильям, чей новый титул — принц Уэльский.

Среди других участников церемонии, которая впервые будет транслироваться по телевидению, будут тайные советники и министры правительства, а также, возможно, бывшие министры, премьер-министры и высшее духовенство.

После этого король проведет свой первый тайный совет — старейшее действующее законодательное собрание Великобритании — в сопровождении Камиллы и Уильяма, сделает личное заявление о смерти королевы и принесет присягу сохранить церковь Шотландии.

11:00: Чарльз провозглашен сувереном. Основная прокламация читается с балкона Сент-Джеймсского дворца с видом на Монастырский двор. Церемония обычно сопровождается фанфарами с балкона и одновременными салютами в Гайд-парке и Лондонском Тауэре.

Полдень: второе объявление будет сделано на Королевской бирже в лондонском Сити (дальнейшее объявление будет сделано в воскресенье в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе).

14:00: ожидается, что высокопоставленные депутаты принесут присягу на верность новому королю, при этом соболезнования продолжаются в парламенте до 22:00. Все депутаты будут иметь возможность принести присягу, когда парламент вернется после 10 дней национального траура, но это не является формальным требованием.