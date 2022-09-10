Президент США Джо Байден в пятницу продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС.

Как подчеркнул глава вашингтонской администрации в уведомлении Конгрессу США, «поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года», продлено еще на год. Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Чрезвычайное положение было введено в США спустя три дня, после того как террористы захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. Еще один самолет рухнул в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли около 3 тыс. человек. Занимавший тогда пост президента США Джордж Буш — младший объяснил решение о необходимости ЧП «сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на Соединенные Штаты».

Согласно действующему закону, режим ЧП автоматически прекращается, если президент страны в течение 90 дней после очередной годовщины трагической даты не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре США, где собраны официальные документы американского правительства, уведомление о необходимости его продления еще на год.