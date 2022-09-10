Украинские военные на юге загнали российских военных в ловушку. Около 25 БТГр врага оказались в окружении. Об этом говорится в заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

Чиновник отметил, что безнадежно запертой оказалась «лучшая мотивированная пехота» захватчиков.

«Мы кроем переправы, очень удачно накрыли одну переправу с семи понтонами, методично их выбиваем», — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что россияне нуждаются в 4-5 тысячах тонн снабжения для поддержания боеспособности, а получают 1,3-1,4 тысячи.

«Они продержатся еще 2-3 недели, затем начнется каскадный обвал, если не решат логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили», — указал советник ОП.

Арестович добавил, что врагу нужны резервы на правом берегу, но доставить их туда нет возможности.