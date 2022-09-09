В результате контрнаступления Вооруженных сил Украины 237 гвардейский десантно-штурмовой полк армии РФ прекратил существование. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в пятницу, 9 сентября.

«Известно, что 237 гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть выживших находятся в крайне тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что бойцы российского 202 отдельного мотострелкового полка в Харьковской области отошли со своих позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Это подразделение осталось без связи и командования. Россияне звонят военным с просьбами связаться с руководством и выяснить, куда им двигаться дальше.

Некоторые захватчики просят жен обращаться на горячие линии Минобороны РФ и Красного Креста с требованием вывести их из Украины.

«Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные уходят пешком. На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением – большинству новобранцев 55-60 лет», – заявили в ГУР.

Для удержания позиций в Херсонской области россияне подвезли «подкрепление» с территории РФ, однако пополнение категорически отказывается участвовать в боевых действиях.