Завершились совместные летно-тактические учения TurAz Eagle-2022, проводимые в нашей стране с участием ВВС Азербайджана и Турции. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Наши военные летчики профессионально выполнили поставленные перед ними задачи вместе с военными летчиками братской страны.

Согласно плану, на учениях отрабатывались уничтожение условных воздушных и наземных целей противника, сложное пилотирование и боевые маневры на малых и средних высотах, а также другие задачи.

Деятельность военных летчиков на учениях была проанализирована и высоко оценена руководителями обучения.

В конце стороны обменялись подарками.