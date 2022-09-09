9 сентября 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял спецпредставителя министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня между Азербайджаном и Россией, текущую ситуацию в регионе, в том числе различные аспекты процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, предпринятые в этом контексте, работу, проделанную в области мер укрепления доверия, а также обменялись мнениями о перспективах этого процесса.