Украина может вернуть Крым в течение года, война России против Украины может закончиться прямой военной победой Киева, заявил эксперт Вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Ходжес добавил, что западные партнеры должны оказывать Киеву материальную и моральную поддержку, которая будет нужна ему для достижения полной военной победы.

«Нужна декларация о том, что мы хотим победы Украины, что мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы будем делать все необходимое, чтобы помочь им это сделать», — сказал он.

Он отметил, что в Вашингтоне полностью осознают потребности Украины.