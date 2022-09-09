Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон перестали быть крутыми после решения президента России Владимира Путина ввести ответные санкции против ЕС. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Они были очень крутыми. На встречах они говорили, что будут закрывать угольные, то есть тепловые электростанции, и переходить на возобновляемые источники энергии, и что они даже решили закрыть атомные электростанции», — сообщил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Шольц был не намерен отступать от политики Меркель в этом вопросе. Но совсем скоро ситуация изменилась.

«Не прошло и месяца, как Германия сразу решила открыть Рурский бассейн, который является важным бассейном тепловых электростанций. К счастью, у нас пока нет такой проблемы», — передает слова Эрдогана агентство NTV.