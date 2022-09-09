В средней школе № 22 им. Ф.Байрамова, расположенной в поселке Маштага Сабунчинского района, родитель одного из учеников пытался совершить самосожжение.

Родитель, пришедший в школу с бензином в руках, заявил, что покончит с собой. После этого в школе нажали «тревожную сигнализацию», и на место прибыли сотрудники полиции, передает Qafqazinfo.

Мужчину задержали и доставили в местное отделение полиции. Выяснилось, что Гусейнов Т., 1981 г.р., отец ученика этой школы. У него взяли объяснительную.

В школе сообщили, что о случившемся проинформированы соответствующие учреждения: «У этого человека проблемы с психикой, и он незаконно проник на территорию школы, перепрыгнув через школьный забор».