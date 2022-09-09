Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, устранены.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку, сообщает Report.

«В этом году на азербайджано-российской границе на реке Самур был построен автомобильный мост Ялама-Газмалар, начали функционировать контрольно-пропускные пункты Ширванлы, Ениханубар, Тахиркенд. Увеличение пропускных возможностей пограничных пунктов, строительство новых, упрощение процедур пересечения границы создают основу для увеличения объемов грузоперевозок через нашу страну», — сказал Мустафаев.