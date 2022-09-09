Вооруженные силы Украины успешно наступают, проламывая оборону захватчиков. Многие зарубежные политики и военные еще в феврале предрекали скорый крах Украины. Однако вопреки пессимистичным прогнозам Украина выстояла и организовала упорное сопротивление. Об этом, как передает Minval, в Facebook пишет Расим Мусабеков, политолог и депутат азербайджанского парламента.

«Тогда те же лица стали призывать Киев пойти на территориальные уступки Москве и установить перемирие. Мол, продолжение войны бессмысленно, так как Россия многократно сильней Украины. РФ больше территориально, демографически, экономически, обладает ракетно-ядерным оружием и кратным превосходством армии. Что обороняться ВСУ сможет, но наступать – нет, а победить, обороняясь, невозможно. Вспоминали слова Наполеона, что в войне всегда побеждают «большие батальоны». Но факты говорят обратное. По итогам первых дней украинского наступления в Херсонском направлении и Харьковской области, даже если будут достигнуты всего лишь тактические успехи, способность ВСУ к освобождению оккупированных территорий подтверждена.

Украина своим ожесточенным сопротивлением доказывает справедливость английской пословицы, которая гласит: «Важен не размер собаки в драке, а размер драки в собаке». Украинские патриоты, которые скорей всего не слышали эту английскую пословицу, помнят заветы отцов и дедов: Борітеся-поборете, вам Бог помагає!!!», — написал Мусабеков.