Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян примут участие в саммите ШОС в качестве гостей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Всего в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15–16 сентября в Самарканде, примут участие главы 15 государств.

В их числе президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзинньпинь, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также в саммите в качестве глав государств-наблюдателей при ШОС примут участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«На следующей неделе Самарканд примет заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это мероприятие станет первой очной встречей лидеров ШОС с 2019 года и завершением председательства Узбекистана в организации», — отметил Асадов.