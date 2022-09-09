Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Узбекистане зерновую сделку.

Он заявил о желании попросить Путина отправлять суда с продовольствием через созданный в Черном море зерновой коридор.

Эрдоган надеется, что с началом поставок зерна из РФ оно достигнет стран Африки. Кроме того, он заявил, что обсуждал с Путиным цены на газ и рассчитывает на скидку.

«Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное», — пояснил он.

По словам Эрдогана, в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации. «Нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — добавил он.