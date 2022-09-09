В сети публикуют кадры с ВСУ из населенных пунктов Чкаловское Харьковской области и Благодатовка Херсонской области.

На видео украинские военные поднимают над населенным пунктами флаг.

Официально об освобождении населенных пунктов не сообщалось.

Кроме того, над селом Шевченково Харьковской области также подняли флаг Украины. Об этом сообщал журналист Андрей Цаплиенко.

Российские Telegram-каналы, освещающие ход боевых действий, также пишут о занятии Шевченково ВСУ.

Между тем, Кремль не комментирует ситуацию вокруг Балаклеи и другие события в зоне вооружённого конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, этот вопрос находится в компетенции Минобороны РФ.