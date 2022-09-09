Украинские телеграм-каналы пишут, что в Харьковской области в плен захвачен командующий группой войск РФ «Запад», генерал Андрей Сычевой.

Основанием так утверждать стало внешнее сходство Сычевого с пленным, которого украинские военные взяли под Балаклеей 7 сентября (с погонами подполковника).

Но пока официальных или других подтверждений этого ни с одной, ни с другой стороны нет.

Российские паблики на днях писали, что Сычевого снимают с командования группировкой «Запад» и выводят в распоряжение начальника Генерального штаба.