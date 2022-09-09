Известный в Азербайджане своим русофобством политик, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу вновь дал о себе знать. Заранее отметим, что понятие «русофобство», которое было употреблено выше, относится к имперскому мышлению российских властей, которые желают видеть в вассалах окружающие соседние страны.

В этом контексте неприятие негативного «русизма» со стороны Сардара Джалалоглу мы понимаем. Мало того, мы с ним солидарны. Однако в пылу патриотизма глава ДПА перегнул, и я бы даже сказал, сломал палку. Он предложил объявить охоту и на «русскоязычных ведьм».

Так, по его словам, работы, которые ведутся в Азербайджане в образовательной сфере на русском языке, являются показателем активной деятельности 5-ой колонны Москвы в нашей стране. «К примеру, граждане собираются перед зданием министерства образования и требуют, чтобы их дети обучались на русском языке», — сказал Сардар Джалалоглу.

Горячо любящий свою страну Сардар Джалалоглу предложил возбудить против этих людей уголовное дело, так как их позиция претит Конституции страны. При этом он не уточнил, по какой статье, но думается, госизмена для них покажется курортом. Была бы воля «главного демократа» Азербайджана, то их посадили бы на кол или кожу содрали. Но, если рассуждать по-демократически, расстреляли.

Сардар Джалалоглу продолжает метать гром и молнии в адрес русскоязычного населения страны.

«Эти граждане должны обучать своих детей на родном языке, после чего их чада могут продолжить обучение на других языках. Госдума в свое время приняла решение, согласно которому, между русскими и русскоязычными знак различия не ставится. То есть, если азербайджанец получил образование на русском языке, он считается гражданином России», — сказал он.

По словам политика, цель заключается в том, чтобы раздать русскоязычным азербайджанцам российские паспорта, после чего они должны отслужить в российской армии. «Всех тех, кто собрался перед зданием минобразования из-за обучения на русском языке нужно депортировать. Они наемные агенты России», — закончил свою глубокую мысль Сардар Джалалоглу.

Откровенно говоря, я думал, что меня сложно удивить бредом. Даже армянам это удается изредка, но азербайджанский демократ меня поразил своим «либерализмом».

Пожалуй, начнем с конца исторического спича Джалалоглу. Ну, как можно депортировать из Азербайджана граждан Азербайджана? Разве лица, которые хотят, чтобы их отпрыски получали образование на русском языке, отказывались от гражданства? Они, что, нелегалы?

Далее, и это самое главное. Пока Сардар Джалалоглу, в совершенстве знающий азербайджанский язык и ему подобные блюстители языка отсиживались в Баку, на полях боев во время 44-дневной войны шехидами стали немало представителей русскоязычного населения. Да, они не владели азербайджанским языком, как некоторые наши политики, но они на деле показали: знать азербайджанский язык и защищать азербайджанскую землю – не одно и то же.

И напоследок, хочется обратиться к Сардару Джалалоглу словами Экзюпери: «В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле». И говорить на русском языке, обучаться русскому языку вовсе не означает принадлежность к пресловутой пятой колонне.

Как тут не вспомнить слова Шелленберга из культового фильма «Семнадцать мгновений весны»: «Начнешь курить вражеские сигареты, скажут продал Родину». Сардар бей, вам это ничего не напоминает?…

Фарид Теймурханлы