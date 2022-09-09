Фанаты «Фенербахче» устроили акцию перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы с киевским «Динамо».

Болельщики пришли на стадион в масках президента России Владимира Путина, а также держали в руках российский флаг. Также они скандировали пророссийские речовки. Фотографии фанатов появились в социальных сетях, передает «Чемпионат».

Игра прошла в четверг, 8 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

27 июля фанаты «Фенербахче» скандировали имя Путина во время матча с киевским «Динамо» в рамках квалификации Лиги чемпионов 27 июля. После этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турок и обязал их закрыть один сектор стадиона на один международный матч.