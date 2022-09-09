Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что Северная Корея никогда не станет отказываться от ядерного оружия. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Ко всему прочему, Северная Корея закрепила статус ядерной державы на законодательном уровне.

Подчеркивается, что правительство КНДР решило принять новый закон, закрепляющий за государством право нанесения превентивного ядерного удара по противнику. Речь о той ситуации, когда Пхеньян посчитает потенциальную угрозу с его стороны неизбежной.

Также Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея будет и дальше укреплять боеготовность в ядерной отрасли.