США увеличат военное присутствие в Эстонии и других странах Балтии, сообщил глава эстонского Минобороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) по итогам состоявшейся в четверг беседы с министром обороны США Ллойдом Остином на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Министр обороны Остин подтвердил, что в соответствии с договоренностью, достигнутой на мадридском саммите (НАТО), США в ближайшее время увеличат ротацию американских подразделений и проведение учений в Эстонии и других странах Балтии. Это сильный сигнал о продолжении присутствия США в регионе и поможет усилить наше коллективное сдерживание на восточном фланге НАТО», — цитирует Певкура пресс-служба эстонского Минобороны.

Как сказал министр, «Эстония продолжит поддерживать Украину как вооружением, так и усилит подготовку военнослужащих». «На сегодняшней встрече было четко обозначено, что обучение становится таким же важным фактором, как и поставки вооружений для Украины. Особенно важно это будет в ближайшие месяцы, когда у Украины появится реальная возможность взять на себя инициативу на поле боя», — отметил он.