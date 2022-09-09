Администрация колонии строгого режима № 6 во Владимирской области объявила российскому политику Алексею Навальному, что отменила адвокатскую тайну в отношении него. Сообщение об этом появилось в социальных сетях Навального.

Вывели меня сейчас из камеры на комиссию, где начальство торжественно объявило: «Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов. Поэтому адвокатскую тайну в вашем отношении мы отменяем. Все входящие и исходящие адвокатские документы отныне будут подвергаться проверке длительностью три дня».

Руководство колонии отказалось объяснить Навальному, что за преступления он совершает. Навальный привел слова одного из сотрудников ФСИН: «А это секретная информация, вам ее знать не положено, материалы проверки мы вам не дадим. Все, что вам положено знать: адвокатская тайна на вас больше не распространяется».

Кроме того, по словам Навального, в адвокатской комнате заколотили щель для передачи документов, из-за чего ему и адвокатам приходится общаться через пластиковое стекло: «Общение больше похоже на пантомиму».