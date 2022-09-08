Байден провел переговоры с лидерами G7. В видеоконференции также приняли участие генсек НАТО, представители ЕС, президенты Польши и Румынии. Об этом сообщает Белый Дом.

Речь шла о помощи Украине.

«Президент Байден провел сегодня видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть постоянную международную поддержку Украины, в том числе через постоянное предоставление безопасности и экономической помощи, а также постоянное возложение на Россию расходов, необходимых для привлечения Кремля к ответственности за его вторжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники разговора также обсудили вопросы превращения энергетики РФ в оружие и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.