Королеву Великобритании Елизавету II похоронят в мемориальной часовне её отца, короля Георга VI, на территории Виндзорского замка.

Позднее туда же перенесут останки её мужа, принца Филиппа, который умер в 2021 году. Таким образом, супруги, прожившие вместе 73 года, смогут снова воссоединиться.

Государственные похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после её смерти. После этого в полдень в Британии будут объявлены две минуты молчания.

За несколько дней до этого британцы смогут посетить Вестминстерский дворец, где будет располагаться гроб королевы, чтобы проститься с ней.