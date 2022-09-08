Новый британский монарх взял имя Карл III. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Она назвала смерть Елизаветы II огромным шоком для страны и мира. По её словам, Елизавета II была душой Соединенного Королевства.

Карл III стал кроме Британии королем еще 14 независимых государств — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Слова в гимне Великобритании изменятся: слова «God Save the Queen» заменят «God Save the King».