«Откровенно говоря, я не знал, что ожидать от поездки». Данное заявление озвучил путешественник из Канады Кит Рейес.

Отметив, что ранее он приезжал в Азербайджан, Рейес добавил, что впервые посещает Карабах: «Панорама, которую я увидел, прекрасна. Я люблю горы. Это было интересным опытом для меня. С нетерпением жду, чтобы увидеть больше в сегодняшней и завтрашней прогулке по Карабаху. Я побывал в 125 странах. В мире трудно найти место, о котором я не слышал, или где я не бывал. Однако о туристическом потенциале Карабаха у меня информации нет. Думаю, за 1-2 года этот регион будет готов для туризма» (цитата по АПА).