Делегация Европейского командования США встретилась с председателем правления ANAMA Вугаром Сулеймановым. Согласно информации ANAMA, в ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Европейское командование США провело переговоры о проведении тренингов с инструкторами агентства для предоставления им новых навыков по обезвреживанию взрывчатых веществ (EOD).

Также официальные лица Агентства одобрили предложение Европейского командования о внедрении и испытании нового оборудования, используемого в операциях по разминированию.