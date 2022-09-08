Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и дал сигнал об их дальнейшем росте, следует из пресс-релиза, опубликованного по итогам заседания регулятора.

«Совет управляющих сегодня принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов», — говорится в сообщении.

Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 1,25 проц, ставка по депозитам теперь составляет 0,75 проц, по краткосрочным кредитам ЕЦБ — 1,5 проц.