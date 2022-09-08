Верховный суд изменил приговор четверым армянским военнослужащим, задержанным в Азербайджане.

В Верховном суде прошли судебные процессы по кассационной жалобе в отношении 4 граждан Армении, находившихся в составе террористических вооруженных формирований.

Решением Верховного суда решение Бакинского апелляционного суда от 26 ноября 2021 года изменено в части, касающейся осужденных, пишет «Тренд».

Наказание этих лиц изменено на лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев 25 дней. Их срок наказания сочтен отбытым. Они были немедленно освобождены из пенитенциарного учреждения.

Остальная часть решения Бакинского апелляционного суда от 26 ноября 2021 года оставлена без изменений.

Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям они были приговорены к 6 годам лишения свободы.