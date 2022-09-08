Шесть стран Персидского залива потребовали от стриминговой платформы Netflix удалить контент, оскорбляющий исламские ценности. Об этом сообщает NBC.

Речь идет о таких государствах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар. Хотя в их совместном заявлении не указываются конкретные шоу и фильмы, вероятнее всего, требование касается контента, в котором упоминаются представители ЛГБТ.

Государственное телевидение Саудовской Аравии также показало интервью с женщиной, которую назвали «консультантом по поведению». Она заявила, что Netflix является «официальным спонсором гомосексуализма». Во время ее речи на экране показывали кадры мультфильма «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода», на которых целовались две героини.