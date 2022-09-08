Украинская армия освободила 20 населённых пунктов в Харьковской области и вклинилась в оборону россиян на глубину до 50 км. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он добавил, что на данный в этих населённых пунктах идёт «фильтрационная операция».

Отметим, что это первый официальный комментарий Генштаба ВСУ по ситуации в Харьковской области в последние дни, в котором прозвучала хоть какая-то конкретика.

В Минобороны РФ положение российской армии в этом районе не комментируют. А назначенные РФ «власти» Харьковской области заявляют, что обстановка на линии соприкосновения «сложная, но контролируемая».