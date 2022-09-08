Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку.

Новое здание санатория построено согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было сообщено, что Республиканский санаторий туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса, действующий с 1914 года, полноcтью приведен в готовое состояние для приема лиц, желающих обрести здоровье. Для санатория построен новый пятиэтажный корпус на 300 коек. В оздоровительном учреждении будут функционировать лаборатории, оснащенные современным оборудованием, отделения лучевой диагностики, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения. В санаторий принимаются дети в возрастных группах до 6 лет и 7-17 лет.

В санатории будет организовано 11-летнее обучение детей, проходящих лечение в стационарных условиях, и, таким образом, будет обеспечена непрерывность образовательного процесса.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах физиотерапии, рентгена, клинической лаборатории, столовой, актовом зале, библиотеке, палатах, классных комнатах санатория.