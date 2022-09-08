Иранские грузовые самолеты начали массово прибывать в Москву. Об этом стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

На портале появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской государственной авиакомпании Iran Air. Самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево 4 сентября в 20:08. На следующий день, 5 сентября, Boeing 747 вылетел из аэропорта обратно по направлению в Иран.

Всего, по данным Telegram-канала «Военный осведомитель», с 21 августа было замечено три подобных рейса из Ирана. Какие грузы содержались в иранских самолетах, неизвестно.