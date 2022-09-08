Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.

«Вчера президент (США Джо Байден — ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», — заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате «Рамштайн» в Германии.

По словам Остина, новый пакет военной помощи Украине будет включать:

▪️105-мм гаубицы,

▪️артиллерийские боеприпасы,

▪️ракеты HARM,

▪️Humvees,

▪️бронированные скорой помощи,

▪️стрелковое оружие.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.