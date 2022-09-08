Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.
«Вчера президент (США Джо Байден — ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», — заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате «Рамштайн» в Германии.
По словам Остина, новый пакет военной помощи Украине будет включать:
▪️105-мм гаубицы,
▪️артиллерийские боеприпасы,
▪️ракеты HARM,
▪️Humvees,
▪️бронированные скорой помощи,
▪️стрелковое оружие.
В Офисе президента Украины уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.
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