«Рожденный ползать, летать не может». Эта мудрая и на все времена актуальная фраза Максима Горького как нельзя лучше отражает армянскую сущность. На протяжении многих лет «рожденные ползать», страдая острой формой комплекса неполноценности, пытаются «взлететь на «крыльях» других.

Ради такой «благородной» цели армяне не гнушаются ничем: ни воровством, ни плагиатом. Вся эта клептомания во имя спасения нации перемежалась с откровенной ненавистью и завистью к соседям, которые и стали жертвами маниакально-депрессивной болезни армян. Парадоксально, но факт: армяне ненавидели жертв своего неуемного воровского аппетита, хотя все должно было бы быть ровно наоборот.

Однако ограбленные соседи проявляли к преступным и аморальным действиям армян удивительное терпение. Будь то турки, грузины или азербайджанцы. Конечно же, больше всего от своего простодушия и наивности пострадали азербайджанцы.

Почти 30-летняя оккупация армянами азербайджанских земель обернулась трагедией не для одного поколения нашего народа. Около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, разрушенные памятники истории и культуры, тысячи жертв – результат наивности азербайджанцев и коварства армян.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а конец всегда найдется. И этот конец для хаев настал осенью 2020 года. На протяжении десятилетий терзая азербайджанские земли, армянские оккупанты, говоря словами Екклесиаста, приведенными в Ветхом Завете, разбрасывали камни. После 44-дневной войны нашим враждебным соседям пришлось и собирать эти камни.

Однако самый «цивилизованный» народ на планете, которому завидовали даже шумеры и египтяне, инки и майя, неправильно поняли слова Екклесиаста. Его высказывание о том, что «пора собирать» камни «цивилизованные» хаи восприняли в буквальном смысле. И при этом камни «наимудрейшие и наидревнейшие» перепутали с …унитазами.

«Унитазная история» армян, покинувших некогда оккупированный Кельбаджарский район, стала притчей во языцех. «Высококультурные» армяне, уходя, забирали с собой предмет пика своей культуры: унитаз. Чем не тема для «армянского радио?». Умора, да и только.

Только вот последующие действия нелюдей, которые столько лет незаконно проживали на нашей территории, а потом вынуждены были покинуть «халявные» места, смеха не вызывают.

Речь идет не только (и не столько) о вандализме армян, которые беспрепятственно убираясь вон из сел Забух, Сус и города Лачин, сжигали дома, леса и так далее, но и о мародерской их сущности.

Хаи, которые кичатся тем, что Армения является первым на планете государством, принявшим христианство в качестве официальной религии (очередной миф – авт.), повели себя… Трудно подобрать слова их поступкам, так как армяне не только сжигали мусульманские кладбища в Лачине, но перед этим раскапывали могилы азербайджанцев в поисках золотых зубов.

Репортаж об этих чудовищных деяниях, сравнимых с преступлениями нацистов, подготовил государственный канал АзТВ. В нем, в частности говорится, что всемирно известный фотограф Реза Дегати заснял на камеру в освобожденном от оккупации Лачине очередные доказательства варварства армян.

Р.Дегати отметил, что в поисках золотых зубов усопших азербайджанцев армяне не гнушались раскапывать и грабить могилы наших соотечественников. «В основном они брали черепа умерших. Потому что традиционно имевших золотые зубы азербайджанцев хоронили вместе с ними. Армяне искали золотые зубы по всему Карабаху и Зангезуру. Вот уже 18 месяцев я снимаю фотографии здешних захоронений. Разграблены практически все могилы», — добавил он.

Мародеры (особенно специализирующиеся на трупах) во все времена считались подонками. Даже воры, разбойники и убийцы, если можно так выразиться, по статусу были выше. Мародеры – это гиены, питающиеся падалью, но в Армении данное обстоятельство — не повод для упрека.

Опять же приходится напоминать, что в стране, где локомотивом идеологии, сознания, образа жизни является фашистское учение Гарегина Нжде, мародеры пользуются почетом.

Однако все не так просто. Оказывается, страсть к «кидалову» (сорри, другого слова и не подобрать) в армянской крови сильнее любви к тем, кто мстит мертвецам.

Так, вчера в центре Еревана армяне, переселенные в период оккупации азербайджанских земель в город Лачин и села Забух и Сус, и покинувшие их в прошлом месяце в связи с переходом данных населенных пунктов под контроль Азербайджана, устроили несанкционированный митинг.

По словам митингующих, Армения обманула их, пообещав компенсацию. После их возвращения армянское государство попросту забыло о них. Представители госструктур не отвечают на телефонные звонки. Переселенцы утверждают, что руководство Армении использовало их в своих корыстных целях, а после возвращения бросило на произвол судьбы.

Но здесь один немаловажный нюанс. Конечно же, страсть к мошенничеству из армянских генов не выдавить никаким прессом, но есть еще и фактор объективности. Армян, переселившихся из вышеназванных азербайджанских населенных пунктов, предупреждали, что компенсацию они получат в том случае, если подавят в себе зов дикарского начала, и ничего сжигать и разрушать не будут. Не послушались, вот и поплатились за свою «цивильную гордость».

В это трудно поверить, но приходится констатировать факт: армянских вандалов и мародеров наказали свои же соплеменники, прежде чем их настигло справедливое возмездие азербайджанцев. Воистину, пути Господни неисповедимы…

Фарид Теймурханлы