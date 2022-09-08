9 сентября Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Утром и вечером в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 18-20° тепла, днем 24-27° тепла. В Баку ночью 18-20° тепла, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых восточных районах временами ожидаются грозовые дожди, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла.