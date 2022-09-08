О мировых глобальных процессах, конфликте в Украине, назначении нового премьер-министра Великобритании и ситуации на Южном Кавказе рассказал в интервью Minval.az российский журналист, политолог Максим Шевченко.

— Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании. Как вы оцениваете ее назначение и какую внешнюю политику она будет проводить?

— Касательно ЕС она будет выстраивать отношения в контексте старинной политики Британии – континентальная Европа. Поддерживать разделение и ослаблять континентальную Европу, не допускать ее объединения и консолидации. Эта стратегия будет проводиться всеми британцами консервативного направления, которые в том или ином виде отстаивают интересы Короны и являются последователями дела империи.

Лиз Трасс безусловно таковой является. Ее называют либеральной, но все это не имеет значения, все они отстаивают интересы аристократических элит, которые правят британской империей – то, что называется Pax Britanica. Британия будет ослаблять ЕС, поддерживая эскалацию в Украине, и создавать эскалацию между Россией и ЕС. Она будет защищать демократию в Украине до последнего украинца. На самом деле левой рукой она будет защищать демократию в Украине, а правую руку будет держать на пульсе событий в России.

Эта ситуация аналогична крымской войне или русско-японской войне. В Крымской войне Британия поставила на место взорвавшуюся российскую империю, которая вообразила себя страной, способной влиять на ситуацию в Европе. Англия очень быстро показала подлинное место романовской империи. Огорченный Николай ушел, а его место занял Александр II, который провел определенные реформы и вышел на новый уровень в отношениях с Британией. Так что к началу Первой мировой войны британский капитал в России доминировал.

В частности, Донбасс был собственностью Британии и ее граждан. В русско-японской войне также Британия посадила Россию на место. Японский флот был создан Великобританией, на японских кораблях даже находились британские офицеры, якобы наблюдали. Сейчас происходит тоже самое. Несмотря на их риторику: «Мы не потерпим Путина», они не отказываются от его либерального приемника. Российская империя была, есть и будет инструментом британской политики по сдерживанию Европы и контролю над Евразией.

Проблема только в том, что Британская империя уже не та. Она действует другими методами. Поэтому и определенные силы, возникшие после распада Советского союза, выходят самостоятельно на контакт с Лондоном, и пытаются лавировать между «страшной Москвой» и цивилизованным Лондоном.

— А как будут развиваться отношения между Баку и Лондоном при новом премьер-министре Великобритании?

— Не так давно руководство Азербайджана подарило королеве карабахского коня. На символическом языке, по тюркским обычаям это высокая степень уважения к имперскому роду. Мы знаем, как тесно Азербайджан связан с Великобританией. BP стояла у истоков нефтегазового суверенитета и процветания госнефтекомпании Азербайджана. Современное турецкое правительство тоже является пробританской. Это традиционная позиция, поскольку разного рода религиозные и мистические сообщества ислама, типа шиитских или суфийских всегда находили себе верных собеседников среди британской аристократии. Тот же принц Чарльз любит поддерживать связь с суфиями и разными алимами, а «АК парти» основывается на позиции ихванов, в основе которого сидят суфии. Поэтому «АК парти» находит своих собеседников среди британских аристократов шотландского происхождения, которые в отличии от французов, являются консервативно-мистическими. Поэтому Британия вклинивается в европейскую политику, стравливая Россию с Украиной, что она делает совершенно успешно. Поддерживает Киев и неформально не позволяет погибнуть российским властям. Одновременно выстраивает свои отношения с тюркскими государствами постсоветского пространства и не только: Турция, Казахстан, Азербайджан. Семья Назарбаевых, кстати, вложила огромные инвестиции в Лондоне, и я знаю, что члены семьи проводят там огромное время.

Лондон – это точка притяжения для тех, кто хочет иметь статус, не зависящий от подсчета голосов и выборов демократии, это естественная фикция буржуазного мира, власть, которых передается по наследству и признается. В этом отношении нужно подходить только к Британии. В этом отношении сама Лиз Трасс просто играет роль очередного менеджера, который будет строить Pax Britanica (период доминирования Британской империи на море и в международных отношениях начиная с битвы при Ватерлоо 1815 года и заканчивая Первой мировой войной — ред.) из скандинавских монархий, стран Балтии, где Британия выступит гарантом, где Польша будет получать норвежский газ, а это тоже самое, что и BP. Мы говорим норвежский газ — подразумеваем британский.

Значительная часть Украины будет под влиянием Британии. Вокруг Грузии идут разного рода игры, за нее уже сейчас идет борьба. Известно, что президент Грузии — гражданка Франции, и Зурабишвили там родилась и работала в политических институтах Британии. Бидзина Иванишвили — бизнесмен, связанный с Москвой, но у него большие инвестиции во Франции и Англии, недавно британцы надавили на него, и он тоже стал лоббистом британской политики. От ЕС кроме проблем ничего никому не будет. ЕС не обладает ни военным, ни экономическим ресурсом, но политическим давлением обладает.

ЕС – это не единое пространство. Там есть страны, которые ориентируются на Германию и Францию, а есть страны Восточной Европы по типу Польши и Балтии, которые ориентируются на политику Британии. Интересы Британии и интересы ЕС не совпадают, и таким образом у нас получается, что Польша, страны Балтии и Скандинавии будут избавляться от энергетической зависимости от России, и переключаться на норвежский газ. А континентальная западная Европа будет задыхаться без российского газа. Кроме того, Франция будет еще задыхаться без Казахстанского урана, а во Франции АЭСы – это более 60% энергетики.

Германию без газа ожидает катастрофа, и вся ее промышленность построена не только на трудолюбии немецкого народа, но и на дешевом российском газе, который должен принадлежать российскому народу, но мы ничего этого не имеем. Поэтому Лиз Трасс будет продолжать линию британской империи, играя на развал ЕС и стравливания всех и вся, создавая управляемый хаос. Они в отличии от американцев могут управлять хаосом и это их стратегия на протяжении последних 200 лет.

— Вы коснулись момента о политическом влиянии ЕС. Мы видим, как ЕС пытается активничать между Арменией и Азербайджаном. Прошла четвертая встреча при их посредничестве и принято решение подготовить документ мирного соглашения. Можно ли сказать, что Брюссель перехватывает модераторство у Москвы?

— Брюссель не может быть модератором. Мы видим, каким она была модератором в Украине, все попытки создать какие-либо форматы по типу «нормандской четверки» и прочее закончились той трагедией, которую мы сегодня наблюдаем. Поэтому я не верю, что Брюссель может что-то организовать, кроме какой-то подлости вроде убийства Каддафи в интересах газовых лоббистов.

Сегодня Брюссель является армянским лоббистом. Позиции сторон в брюссельском диалоге понятны. Армяне надеются на европейцев как на защитников, потому что Франция является главным армянским лоббистом во всем мире. Как в свое время правильно заметил президент Алиев: «Вам нужен Карабах, так создайте его на юге Бургундии под Марселем, там армян больше, чем на территории Карабаха».

Но для Баку этот формат тоже интересен, поскольку в тот момент, когда ЕС будет задыхаться от нехватки газа, Азербайджан может продавать им газ. Однако у SOCAR объемы газа ограничены и этот вопрос также придется решать с помощью России, потому что такие объемы можно продать с помощью Туркмении, а это «Газпром», в Казахстане также позиции «Газпрома» достаточно сильны.

Для Баку это чистая прагматика. Он не рассчитывает на какое-то урегулирование Брюсселя. Урегулирование совершили азербайджанские солдаты осенью 2020 года, и сейчас в Лачине. Вот это и есть урегулирование, а Брюссель — это заседание, 30 лет заседала МГ ОБСЕ, в итоге это привело к осени 2020 года. Поэтому для Баку это элемент вежливости. Ильхам Алиев — опытный дипломат, выпускник и преподаватель МГИМО, дипломат классической советской школы, а не современной. Но я не верю, что ЕС может что-либо двигать вперед, кроме того, что какие-то чиновники приедут и подпишут какие-то бумаги. Ну допустим, подписали, а реализовывать их кто будет?

С этими бумажками будут потом бегать армянские лоббисты вроде Варданяна, который в своем бессмертном монологе призвал ЕС прийти на помощь вместе с США. Не Россию и Турцию, а ЕС, так он пытается «отмыться». Его в свое время обвиняли в «отмывании» денег через «Райфазен Банк».

Сейчас, привлекая Европу, он хочет показать, какой он хороший: как он работает в защиту гуманизма, защиту Карабаха, защищает европейские ценности и отстраняется от Путина, и даже отказывается от российского гражданства. Это все — пустая болтовня.

— Кстати, как вы оцениваете его появление на этом поле в целом? Насколько он — стабилизирующий или дестабилизирующий фактор?

— Рестораны и гостиницы, построенные им с помпой в центре Москвы, около Кремля, являются местом тусовки различных политтехнологов. Они отдают золотом и разного рода пряностями. Кроме этих ресторанов типа «Романов» и прочее, я не знаю, что он сделал на деле. Ну, заработал он миллиард. Ну и что? Были разбойники и пираты, которые заработали миллиард. Ни один миллиардер, заработавший миллиард на фоне нищающей и обескровленной России, не сделал это честным путем. Ни один!

Он — просто говорун. Заявление об отказе от российского гражданства, сделано для того, чтобы не попасть под европейские санкции. Так, он пытается привлечь адвокатов из французской армянской диаспоры. Можно было помочь мирному урегулированию, но нет, Варданян приезжает решать свои бизнес-интересы за счет армянского народа, втягивая его в новую конфронтацию по метафизическим основаниям. Я считаю, что это преступная позиция.

Но есть и еще одна версия. По поручению определенных сил в Москве, с которыми он был связан и чьи деньги отмывал десятилетиями, заработав на этом, Варданян попытался отвязать армянскую тему от российско-турецко-азербайджано-иранской платформы. Ряд российских сил пытается наладить отношение с европейцами: «Давайте, мы сдадим вам позиции (европейцам) в карабахском вопросе, а вы пойдете на послабления в украинском».

— Как бы вы оценили отношения Баку и Тегерана?

— Отношения Азербайджана и Ирана сложные, но не враждебные. Более того, я знаю, что иранские энергоресурсы частично поступают в азербайджанские трубопроводы. Есть основа для партнерства. Эти отношения будут насторожены. Потому что для азербайджанского государства азербайджанцы, проживающие в Иране, являются огромным плюсом (мы видели, как во время войны они поддерживали Азербайджан). Одновременно этот фактор является в каком-то смысле проблемой. К тому же, немалую роль тут играют отношения Азербайджана с Израилем.

Я бы публичную риторику иранцев разделил на восемь. У них чуть что — виноват Израиль. Мы тут не причем, а Израиль виноват. Конечно, Израиль делает все, чтобы не было нормальных отношений между Ираном и Азербайджаном. Конечно, Израиль вкладывается в Азербайджан для того, чтобы исключить транспортный коридор, который идет из России в Иран, и наоборот.

Я выступаю за урегулирование ирано-израильского конфликта. В прошлом было много чего дурного, израильский спецназ расстреливал митингующих во время революции 1979 года в Тегеране. Это доказано, но иранцы также поддерживают разные группировки, которые атакую Израиль со всех сторон. Поэтому я думаю, что надо как-то находить общий язык.

Азербайджан лавирует между сторонами. Он использует Израиль как защиту от иранского давления, поскольку в Азербайджане очень много шиитов. Азербайджан, естественно, должен искать партнеров и союзников, чтобы сдерживать иранское давление. Израиль приходит на помощь, тут играют роль связи еврейской общины Азербайджана, которые считают эту страну своей родиной. Никакого антисемитизма в Азербайджане я не видел.

С другой стороны, отношения с Израилем для Азербайджана тоже небезусловные, поскольку у этой страны есть много сложностей с другими мусульманскими странами. Становиться заложником израильской политики азербайджанское руководство тоже не хочет. Поэтому здесь Азербайджан выстраивает не слишком тесные, но адекватные отношения с Ираном.

— Сейчас многие эксперты говорят, что формируется новый мировой порядок. Куда идет мир?

— Война в Украине – это предпоследний этап дележа богатейшего советского наследия, уничтоженного и раздробленного такими, как Михаил Горбачев. Запад «жировал» за счет богатств нашего народа. Поэтому российско-украинская война – это предпоследний акт дележки советского наследия. Когда оно будет поделено, проявятся определенные линии. Последняя дележка будет в Средней Азии, где все просто не закончится. Местные государства и элиты строят свои отношения с США, Китаем, Великобританией, Россией, это не может быть прочным основанием. Поменяется один президент на другого, к примеру, Узбекистан при Каримове был одним государством, а при Мирзиееве стал другим.

Поэтому последним актом будет Средняя Азия, включая Афганистан. Ну а после того, как все будет завершено, мировые элиты договорятся о новых контурах миропорядка, кому что принадлежит. Некоторые постсоветские элиты рассчитывают перейти в будущее, сохраняя преемственность власти — это будет империалистический конфликт, как Первая и Вторая мировые войны.

Любой передел мира – это контроль над экономическими зонами, соответствие новому экономическому укладу, технологическому и так далее. Но в ход Первой мировой войны вмешались народы и создали советский проект, это было ужасом для мировых элит.

Я не исключаю, что сейчас может произойти подобие революции 1917 года. Конечно, человеческие ресурсы уже не те, и марксизм изжил себя, но контрэлитная идеология существует и овладевает умами. То, что говорил Гейдар Джемаль о восстании угнетенного человечества против правящих элит и о том, что это восстание прорывается в слабейшем месте, сегодня актуально. Никто в 1905 году не думал, что в 1917-ом царская семья исчезнет в Ипатьевском подвале. Однако, это случилось. До тех пор, пока есть ярость угнетенных и религиозный фактор справедливости, который является основой ислама (есть один из аятов о борьбе за справедливость), справедливость будет вмешиваться в расклады правящих элит.

Беседовал Ниджат Гаджиев